В Боливии пройдут новые всеобщие выборы

Сенат Боливии принял законопроект, которым победа Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября признается недействительной. Документ также утверждает порядок проведения новых выборов главы государства и конгресса. Теперь закон поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.

Проект закона "Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов" был принят пленумом сената Боливии единогласно, пишет РИА Новости.

В ходе голосования будут избраны президент, вице-президент, сенаторы, депутаты и представители надгосударственных парламентских органов на период конституционного мандата 2020 года. Закон предусматривает, кроме того, назначение новых членов Высшего избирательного суда и региональных комиссий. Новые выборы планируется провести в кратчайшие сроки.