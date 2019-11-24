Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования, не будет подписан временным главой государства Жанин Аньес.

Исполняющая обязанности президента Боливии пояснила, что приняла ясное и твердое решение о том, что не будет подписывать этот закон. По ее мнению, защита от преследования не может быть предоставлена тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними.

Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 20 октября текущего года В Боливии состоялись президентские выборы, победу в которы одержал, по данным Высшего избирательного суда, занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки, армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Уже 10 ноября Эво Моралес объявил о ней, охарактеризовав ситуацию в стране как государственный переворот, и 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.

В тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет исполнение обязанностей президента страны на себя . Сторонники Эво Моралеса не признают ее полномочий.