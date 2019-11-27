В Подмосковье воспитатели частного детсада забыли ребенка на улице

Воспитатели частного детского сада в подмосковном Клину после прогулки забыли на улице девочку. Следователи начали проверку инцидента, который сняли на видео.

Описанные события, как свидетельствуют очевидцы, произошли днем 25 ноября на улице Дзержинского. На кадрах видно маленькую девочку, сидящую на пороге школы Роста, при которой и действует детсад. Дверь она самостоятельно открыть не смогла, но ей помогла сотрудница соседнего заведения.

"Родители платят бешенные деньги за сад, и забывают ребёнка на улице", — отметил автор записи.

В подмосковном управлении СКР уже пообещали дать правовую оценку случившемуся.