Чиновники иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка

Более 40 процентов жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, до сих пор не обеспечены жильем. В том, из-за чего срываются сроки строительства, куда деваются выделенные из федерального бюджета деньги, и почему местные чиновники затягивают выдачу сертификатов на ремонт или приобретение новых домов и квартир, сегодня, 28 ноября, разбирались в Москве. При этом выяснилось, что вместо школ и детских садов региональные власти предлагают включить в программу восстановления административные здания.

Дрова на вес золота — многодетная мать Ольга Тужик вместе с сыновьями, наконец, смогла затопить печь, чтобы согреться. Радость и у соседки Валентины Назаровой. Дрова пострадавшим от паводка привезли активисты Общероссийского народного фронта. Люди, пережившие испытание большой водой, боятся, что не справятся с холодами. Говорят, местным властям они словно оказались не нужны.

Город Тулун, больше всего пострадавший во время летнего наводнения, сейчас в центре особого внимания. Прокуратура выявила жесткие нарушения в действиях местных чиновников, оказывающих помощь людям. Некоторые из семей до сих пор не получили никакой поддержки и вынуждены встречать морозы (ночью здесь до минус 28) в разрушенных домах.

По словам пострадавших, положенные по закону компенсации местные чиновники стали выдавать лишь после критики из федерального центра. Как рассказала местная жительница, одному дают 100 тысяч, другому — 50. Никто не будет разбираться, особенно пожилые...

На местах помогают словно для галочки. В Сети появилось видео, на котором глава села Виктор Гадалей дает мастер-класс, как подавать заявления. Люди спрашивают: куда пойдут документы? Гадалей оглядывается и, понижая голос, говорит: "Никуда, если честно".

Излюбленный ответ чиновников: "Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей не положена". Якобы и большой воды в доме не было. Такие заявления словно насмешка для пострадавших.

Галине Григорьевой иркутские власти отказали в получении сертификата в последний момент. Поселковый глава написал претензию, мол, дом обветшал еще до наводнения, потому на деньги она не имеет права. В случае с ветераном войны Марией Симоновой иркутские власти и вовсе затянули. Фундамент в доме разрушен, всюду плесень, но комиссия еще думает, давать помощь или нет. Это свежие случаи беспредела. Подобных историй уже сотни.

"На данный момент более 46 тысяч человек признаны пострадавшими от наводнения. Сейчас звучат отдельные обращения граждан о том, что какие-то компенсации не выплачены. Мы разбираемся с каждой ситуацией", — рассказал заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин.

В прокуратуре рассказали, что некоторые главы словно наживались на деньгах, предназначенных для пострадавших. В одном из поселков глава местной администрации вовсе поставил свою жену управлять водокачкой. Работа превратилась в наглый бизнес — воду жителям стали продавать, как на базаре, по 50 рублей с человека. Если не заплатишь — не получишь.

Власти также должны были провести работы по укреплению берегов, чтобы беда больше не повторилась, но так ничего и не сделали. Почему бездействовал глава региона, непонятно. О ситуации вновь говорили на большой комиссии в Москве. Тон жесткий.

"Какие-то сюжеты по центральному телевидению прогнали, и мы до сих пор не получили ответа, что за люди, которых они снимали", — заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"650 семей — они не то, что не начали ремонт, а даже свидетельство на руках не имеют. Как они к нам будут относиться? Вот к ним придет хоть Общероссийский народный фронт, хоть журналисты, что они им скажут? Что у них ничего нет и им негде зимовать?", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

На решение проблем пострадавших из Москвы было выделено более девяти миллиардов рублей. Часть денег, как уже стало окончательно ясно, ответственные лица на местах просто присвоили. Очевидно, что за это придется отвечать.