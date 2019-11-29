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Боливия: выборы, беспорядки и отставка президента 29 минут назад

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29 ноября 201902:28

Захарова: смена власти в Боливии схожа с майданом на Украине

Михаил Терещенко/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским майданом.

Как отметила в своем Facebook Мария Захарова, Организация Американских государств (ОАГ) до сих пор не располагает окончательным выводом о результатах проверки подсчета поданных в ходе выборов 20 октября голосов, сообщает ТАСС.

Также она добавила, что оценки избирательного процесса со стороны главы ОАГ не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинения в нарушениях в ходе выборов президента Боливии.

По ее словам, получился латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине (в нем участвовали Виктор Янукович, бывший тогда премьер-министром, и Виктор Ющенко; при этом Янукович побеждал с минимальным преимуществом).

"Разница в том, что в 2004 году Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура, в ходе которого и протащили Ющенко", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Несколько дней назад временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. Они должны пройти не позднее 12 апреля будущего года. Людям, ранее занимавшим выборную должность два срока подряд, выставлять свои кандидатуры запрещено. Таким образом, участие бывшего президента Эво Моралеса в предстоящих выборах невозможно.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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