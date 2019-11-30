Во Львове прохожий внезапно нокаутировал даму с собачкой. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент внезапного нападения на женщину, произошедшего в субботу, 30 ноября, на улице Степана Бандеры во Львове.

На записи видно, как мужчина, переходивший проезжую часть по "зебре", неожиданным ударом в лицо сбил с ног женщину, шедшую ему навстречу.

Пострадавшая упала, а нападавший спокойно удалился прочь.

Какие травмы получила женщина – пока не уточняется, однако известно, что в правоохранительные органы уже поступило заявление по факту произошедшего и стражи порядка уже приступили к поиску неадекватного подозреваемого.