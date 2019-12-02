Пьяный легкоатлет-вандал чуть не вышел в окно поезда в столичном метро

Необоримое желание заняться спортом в столичной подземке привело подвыпившего жителя Подмосковья в отделение полиции, откуда его по решению суда отпустили только под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба московского управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала "блистательное" выступление легкоатлета-вандала.

"Мне стало плохо, я хотел подтянуться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось. Возможно, я и виноват, но я хотел бы думать, что я не виноват. Ответственность за это взять не могу, потому что находился в нетрезвом виде", — заявил в свое оправдание 24-летний подозреваемый.

В поезде метро он выглядел более раскрепощенным: на подъезде к станции "Баррикадная" неожиданно вскочил с места, снял куртку, повис на поручне и ногой разбил стекло в вагоне. На том зарядку и завершил — взял вещи и направился к выходу.

Задержать молодого человека труда не составило — помогли камеры наблюдения. Теперь его ждут либо штраф, либо обязательные работы, либо арест на срок до трех месяцев.