Путин подписал закон о снятии запрета со свастики в науке, искусстве и литературе

В России исключается запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе в том случае, если в ней отсутствуют оправдание нацизма и пропаганда. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. С копией документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Изменения, подписанные Путиным, вносятся в статьи законов "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также "О противодействии экстремистской деятельности". Авторами данной инициативы стали группа депутатов, в числе которой председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Снятие ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды поддержал в феврале 2019 года комитет Госдумы по культуре. Первое чтение законопроекта прошло в конце июня. Уже во втором чтении были внесены изменения, согласно которым демонстрирование символики или атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы, а также в информационных, просветительских целях возможно при условии формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Также условием являлось отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма. По мнению Елены Ямпольской, внесенные поправки позволят снять "общественный раздражитель", особенно накануне празднования 75-летия Победы.

Кроме того, планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды.