"Вторжение" оценили первые зрители

Первые зрители оценили одну из главных премьер предстоящего года — блокбастер Федора Бондарчука "Вторжение". Еще незавершенную версию картины показали в Москве. В центре сюжета — продолжение истории борьбы землян с инопланетными захватчиками. Для большего масштаба картину покажут в формате IMAX. И это будет уже третий фильм именитого режиссера с использованием этой технологии.

Здесь все как на большой кинопремьере. Красная ковровая дорожка, золотые ограждения и настоящие звезды – создатели первого блокбастера нового года. Почти готовую версию "Вторжения" показали первым профессиональным зрителям.



Эти люди смотрят сотни фильмов в год. У них такая работа. Они определяют репертуар кинотеатров и сейчас выбирают лучшие картины для россиян на новогодние праздники.

"Этот зритель невероятно важен для меня, – говорит режиссер фильма "Вторжение" Федор Бондарчук. – Это те люди, которые будут показывать твою картину ровно через месяц. Я буду говорить, что смотрите все, но знайте, что не все готово. Но это риск безусловно. Я боюсь и рискую".

Спецэффекты в новом фильме такой сложности, что мощнейшие суперкомпьютеры закончат просчитывать их буквально за несколько дней до большой официальной премьеры. Каждый кадр "Вторжения" подвергся графической обработке, а многие были нарисованы полностью.

В картине звездный актерский состав: Александр Петров, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, главная женская роль – у Ирины Старшенбаум.

"Честно говоря, очень волнительно. Это эпическая картина, и хочется сделать ее лучше первой части, – говорит актриса Ирина Старшенбаум. – У меня ощущение, что она будет еще масштабнее, еще эффектнее. Вторгнемся в новый год, поэтому берегитесь!".

Фантастика настоящего – таким фильм "Вторжение" создавали его авторы. Свою картину они называют не иначе, как блокбастер человеческих судеб. Большое кино, которое будет понятно каждому. Фанаты фильма "Притяжение" увидят знакомый мир и персонажей, а новые зрители – отдельную, самодостаточную картину и историю борьбы, любви, прощения.

На экране – взрывы ракет и эмоций, на финальных титрах – аплодисменты от такой искушенной кинотеатральной публики. Вот отзывы первых зрителей:

– Это очень крутой фильм, рекомендован к просмотру!

– Я из Якутска. Уверен, что люди пойдут на такой фильм и в минус 72!

– Для старшего и младшего поколения есть что-то свое особенное, что привлечет его, затронет струны души.

– Впечатляет реально. Я сопереживал, пару раз слеза накатилась.

– Это то кино, которое про нас!

Те, кому посчастливилось увидеть фильм первыми, подписали обязательство о неразглашении сюжета, так что спойлеров не будет до самого широкого проката. Он стартует в каждом кинотеатре страны в новогодние праздники, в том числе в залах IMAX.