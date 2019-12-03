Храм Христа Спасителя и Центральную клиническую больницу проверяют из-за угрозы взрыва

Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя, который находится в центре Москвы. Кроме того, из-за угрозы взрыва проверяется Центральная клиническая больница.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Проверку храма Христа Спасителя и больницы осуществляют кинологи. Об угрозе взрыва сообщили анонимы.

Волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Неизвестные рассылают сообщения с угрозами по электронной почте. На сегодня, 3 декабря, это уже не первый случай поступления подобной информации. Источник в правоохранительных органах рассказал, что анонимные письма поступают из-за границы. Предположительно, в этом может быть замешана Украина.