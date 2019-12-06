"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

В прокат России и СНГ выходит главный фильм нового года — "Вторжение" Федора Бондарчука. Премьера, в том числе и в формате IMAX, состоится 1 января 2020 года. За 25 дней до премьера создатели представили новый трейлер и постер фильма.



На "до" и "после" разделило жизни людей падение инопланетного объекта. Дочь офицера из московского спального района Чертаново единственная, кто был в контакте с пришельцем. После этого она приобрела сверхъестественные способности. Ей приходится мириться с ролью подопытного кролика: ее чувства, эмоции и переживания разбирают на атомы ученые и военные, пытаясь разгадать природу ее растущей силы.

Но полученные Юлей способности волнуют не только землян. Через три года после событий "Притяжения" над планетой буквально нависла угроза вторжения.

Победить в грядущем столкновении можно только одним способом – найти силы в себе остаться людьми. Смотрите, смогут ли любовь, верность и милосердие быть сильнее силы инопланетных технологий? Выбор, от которого зависит судьба миллионов, должен сделать каждый.







"Русский человек в Новый год спасает мир. И с этим же настроением он пойдет в кино", — уверен актер Александр Петров.

В картине задействован звездный состав актеров: Александр Петров, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, а в главной женской роли — Ирина Старшенбаум.

Федор Бондарчук называет свой новый фильм блокбастером человеческих судеб. На экране зрители увидят не только взрывы ракет и эмоций, а историю борьбы, любви и прощения.