"Глубину не проверяли": в Омской области обнаружен наполненный кровью водоем

В Калачинском районе рядом с деревней Ковалево был найден незаконный скотомогильник с трупами сотен животных, а также водоем, наполненный кровью.

По словам жителя Омска, побывавшего на скотомогильнике, водоем имеет площадь около 30-40 квадратных метров. "Глубину не проверяли, сорри", — написал Никита Мисюров в социальной сети и опубликовал видео с места захоронения животных.

Издание "БК55" сообщило, что в захоронении виновато местное предприятие, занимающееся убоем скота. Главное управление ветеринарии Омской области информировало прессу, что на могильнике были взяты пробы с целью исключения возбудителей особо опасных инфекций — результат оказался отрицательным.

"В настоящее время обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ", — рассказали в ведомстве.

По информации издания "Om1.ru", омское отделение ОНФ побывало на скотомогильнике после отчета ветеринаров и отметило, что кровавый водоем уменьшился, однако всюду разбросаны сотни костей и черепов животных.