Я буду в шоке: Ирина Старшенбаум ждет премьеры блокбастера "Вторжение"

1 января на Москву обрушатся тонны воды. Речь идет о премьере фильма "Вторжение". А за 25 дней до этого зрителям представили трейлер главного блокбастера 2020 года.

Для съемок наводнения в российской столице построили бассейн под открытым небом, а актрисе Ирине Старшенбаум пришлось осваивать дайвинг. Другой актер Александр Петров ежедневно гримировался по 3 часа. Аниматоры нарисовали более двух тысяч кадров, каждая секунда фильма была графически обработана.

"Мне кажется, я буду в шоке, когда посмотрю фильм в кинотеатре. Потому что когда уже посмотрела трейлер, то звук, который был сделан в студии, меня совершенно поразил. Даже маленькие кадры тебя уже сводят с ума. И это очень приятно и правильно. То есть, какая-то глыба упадет на нас 1 января 2020 года", — рассказывает актриса Ирина Старшенбаум.

В фильме снималась собака Ирина – Саша с разноцветными глазами. На ней держатся основные сцены, раскрыла одну из тайн фильма Ирина Старшенбаум.

"Большого зрителя можно ждать на фильмах, которые сочетают визуальную привлекательность и историю со сложными характерами, — добавляет режиссер картины Федор Бондарчук. – Да, это будет аттракцион".

Фильм "Вторжение" выходит в прокат с 1 января 2020 года во всех кинотеатрах России и стран СНГ, в том числе и в форме IMAX.