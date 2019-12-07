Впечатляющие кадры: камеры наблюдения запечатлели взрыв заправки в Медине

В Сети опубликованы кадры из Медины – города на западе Саудовской Аварии, где в минувший четверг, 5 декабря, прогремел мощный взрыв.

На записях с камер наблюдения видно, как на автозаправочной станции внезапно взорвалось подземное хранилище топлива.

Часть людей, находившихся на заправке, бросились прочь, а некоторые водители, напротив, поспешили к своим машинам, чтобы убрать их подальше от опасного места.

После взрыва возник сильный пожар, однако сотрудникам экстренных служб сравнительно быстро удалось справиться с возгоранием.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента обошлось без человеческих жертв. АЗС получила серьезные повреждения, сгорело несколько автомобилей.