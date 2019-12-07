"Коллеги, это - ***(очень плохо)", - глава Липецка признала авторство нецензурного видео

Глава Липецка Евгения Юрьевна Уваркина признала, что видео, изобилующее нецензурными выражениями и ставшее резонансным после публикации в Сети, было снято ею, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Третьего декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждём, и была крайне возмущена — в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла", — приводит агентство слова Уваркиной.

Напомним, что Евгения Уваркина сделала эти кадры после инспекции хода работ по облагораживанию Нижнего парка в Липецке. Увиденное ее не обрадовало.

Эмоциональная запись, отправленная в чат мессенджера, стала публичной после того, как один из участников переписки допустил распространение видео.

Спич мэра вызвал неоднозначную реакцию. К примеру, депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил о том, что собирается обратиться в комитет по этике и правоохранительные органы, чтобы кадрам дали соответствующую оценку.

При этом многие пользователи Сети отреагировали на ролик положительно и оценили действия Уваркиной, как правильные.