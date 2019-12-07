Аксенов дал совет организаторам "маршей на Крым"

Организаторы "маршей на Крым" должны соблюдать российские законы, в противном случае для защиты границы будут использованы все средства, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

До этого глава меджлиса крымско-татарского народа (запрещено в РФ) Рефат Чубаров сообщил о намерении провести марш на Крым с территории Херсонской области под названием "Марш достоинства". Целью мероприятия, дата которого пока не определена, он назвал помощь международным организациям в воплощении в жизнь принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Аксенов добавил, что в Крыму никаких маршей не будет, и предложил ходить по Херсонской области кругами, передает ТАСС.

По словам крымского политолога Владимира Джараллы, история напоминает спектакль с заранее известным итогом, поскольку устроители хорошо знакомы с российскими пограничниками.

Мелкой провокацией, ориентированной на внешнюю публику, назвал обещанный Чубаровым марш замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что в 2014 году лидерам меджлиса был запрещен въезд в Россию, так что нейтральная полоса — предел их мечтаний.

Чубаров, наряду с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым и депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым в РФ считается инициатором продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады полуострова.