Маленький мальчик уполз от пьяной матери и замерз насмерть на пороге дома

В Волгоградской области обнаружили тело 11-месячного малыша, который уполз от пьяной матери на улицу, но не смог вернуться домой и замерз в паре метров от крыльца, сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла в первой половине дня 8 декабря в городе Суровкине. Вечером предыдущего дня в частном доме собралась теплая компания, которая гуляла до самого утра. Когда гости разошлись, 25-летняя многодетная мать легла спать, а, когда проснулась, не обнаружила сына в кроватке. Поиски были недолгими — спустя несколько минут она нашла тело малыша у порога.

По предварительной версии, 11-месячный ребенок не смог добудиться матери и отправился самостоятельно исследовать мир. Открыв входную дверь, вернуться он не смог и замерз на улице.

У женщины остались две девочки трех и семи лет от роду, после ЧП их отправили в больницу. Семья на учете не состояла, но известно, что мама особо не уделяла внимания детям. В ближайшее время следователи примут процессуальное решение, возбуждать уголовное дело или нет.