США планируют увеличить военную помощь Украине в 2020 году

Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине в полтора раза. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов. Их Вашингтон направит в Киев в 2020 году.

Сумма заложена в оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки, его проект согласовали члены обеих палат конгресса. Общий размер бюджета — 738 миллиардов долларов, сообщает телеканал "Россия 24".

Он также предусматривает запрет на передачу Турции американских самолетов F-35 и обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая.