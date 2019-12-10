Пришлось стрелять: удирающий от полицейских пьяный водитель попал в ДТП. Видео

В Феодосии фургон под управлением нетрезвого водителя вылетел с проезжей части и врезался в бетонный забор. Аварии предшествовала погоня: полицейские в ходе преследования какое-то время требовали, чтобы удирающий мужчина остановился, и в конце концов были вынуждены стрелять по колесам.

Незадолго до происшествия, случившегося 7 декабря, участники дорожного движения позвонили в полицию и пожаловались на лихача, создающего аварийные ситуации. Наряд выехал и быстро обнаружил нужный автомобиль, однако его водитель отказался останавливаться и попытался скрыться.

Пока полицейские преследовали фургон, тот успел несколько раз грубо нарушить правила дорожного движения и врезаться в легковую машину. После того, как инспекторы стали стрелять по колесам, автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в забор и перевернулся.

Беглец получил травмы — до приезда скорой полицейские оказали ему первую помощь. По информации пресс-службы МВД по республике Крым, в больнице 42-летнему уроженцу Брянской области диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы правой и левой ключицы, рваную рану шеи и алкогольное опьянение.

Выяснилось, что пострадавший ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушении ПДД и попадался за рулем в нетрезвом состоянии.