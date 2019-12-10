В Башкирии полицейские возили труп по городу в прицепе машины

Находчивость башкирских полицейских вызвала массу гневных откликов со стороны жителей Белорецка, по улицам которого стражи порядка провезли ничем не прикрытый труп мужчины. Один из водителей оказался в непосредственной близости от тела.

"Что за скотское отношение?! Хоть бы накрыли чем-нибудь!" — посетовал автор снимка.

Он оказался не единственным, кого покоробило такое отношение к умершему со стороны служителей закона. В республиканском управлении МВД извиняться не стали, но внесли ясность. Как оказалось, участковые обнаружили в Белорецком районе тело мужчины со следами насильственной смерти, пока проводились следственные действия, удалось задержать и подозреваемого.

Вызывать карету скорой помощи правоохранители не стали, решив самостоятельно доставить тело в морг. Но и в служебный УАЗ окоченевший труп они грузить не стали, а нашли неподалеку брошенный прицеп, которым и воспользовались. Вот только скрыть тело от посторонних глаз они не додумались.