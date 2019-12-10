Трампа обвинили в злоупотреблении властью и создании помех работе Конгресса

Процедура импичмента Дональду Трампу набирает обороты. Против президента США выдвинуты два основных обвинения, пояснил глава юридического комитета палаты представителей американского конгресса, демократ Джерри Надлер. Первое — это злоупотребление властью. То есть, использование должности для получения личной выгоды в ущерб или игнорируя национальные интересы.

Второе обвинение — препятствование расследованию Палаты представителей. По мнению Надлера, президент США ставит себя выше закона, американского народа и выше конгресса. Представители Демпартии считают, что Дональд Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам целого ряда документов, поясняет "Интерфакс".

Обвинения рассмотрит юридический комитет палаты представителей. Если комитет решит, что обвинения обоснованы, то по ним о запуске процедуры импичмента на основе обвинений должны проголосовать члена палаты представителей в полном составе.

"Президент Трамп обратился к иностранному государству — Украине — за тем, чтобы публично объявить о расследованиях в отношении его конкурента. Если мы будем ничего не делать, то станем соучастниками президента, который злоупотребляет своей должностью, общественным доверием и национальной безопасностью", — заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Адам Шифф.

Основанием для беспокойства демократов стал призыв Трампа в разговоре с Владимиром Зеленским начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Они подозреваются в коррумпировании украинских чиновников. Кроме того, Трамп предложил прояснить вопрос вмешательства с территории Украины в американские выборы 2016 года.