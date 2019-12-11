Керченская провокация: Украину не хотят защищать ее собственные юристы

В деле о провокации, которую Киев устроил в Керченском проливе, на стороне Украины не хочет выступать ни один юрист, включая украинских. Отказался даже адвокат бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом рассказал глава Международной ассоциации "Таврида" Александр Молохов. Он является одним из инициаторов идеи общественного трибунала; его хотят созвать в Крыму, чтобы подробно разобрать ситуацию с украинскими кораблями-нарушителями. Теми самыми, которые незаконно вошли в территориальные воды нашей страны в ноябре прошлого года и были задержаны.

Публичные слушания по этой провокации хотят провести весной, к работе привлекут международных экспертов по морскому праву.

Всех задержанных моряков и военную технику передали Киеву этой осенью, передает телеканал "Россия 24".