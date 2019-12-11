Умерла автор программы "Радионяня" Елена Лебедева

Ушла из жизни автор передачи "Радионяня" Елена Лебедева. Как сообщили ее родственники, журналистку похоронят 14 декабря на Ваганьковском кладбище.

По данным РИА Новости, Лебедева скончалась 10 декабря. Ей был 91 год.

Елена Лебедева – ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов России. Удостоена звания Герой труда.

Детская передача "Радионяня" выходила в 1970-1980-х годах. Помимо Лебедевой ее вели Александр Левенбук, Александр Лившиц и Николай Литвинов. Среди авторов передачи были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, а также другие поэты и писатели. Программа просуществовала почти 20 лет.