Жириновский "удревнил" Россию на 1127 лет

На встрече с Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением: учредить 21 сентября праздник основания неделимой России. При этом Жириновский оговорился, что единую и неделимую Россию придумал не он.

"Русские князья 21 сентября 862 года договорились (объединить усилия), — подчеркнул Владимир Жириновский, говоря о дне рождения России и договоре псковских и новгородских князей. – И нам уже 1157 лет".

Президент России встретился с Владимиром Жириновский накануне 30-летия Либерально-Демократической партии, поясняет РИА Новости. На этой встрече и зашел о 2020 годе. Жириновский вспомнил, что 12 июня 1990 года Россия приняла декларацию о своей независимости.

Но Жириновский зада вопрос: будем ли мы праздновать 30-летие России, разве она – молодое государство?

Русский историк Николай Карамзин считал началом отсчета истории русской государственности считал 862 год, когда, согласно "Повести временных лет", чудь, словене, кривичи и весь пригласили варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором на княжение.

ЛДПР будет настаивать на идее, чтобы праздником в перспективе стало именно 21 сентября, когда русские князья решили, "что хватит отбиваться поодиночке от шведов, от немцев, от поляков, от монголов".

Оттуда, добавил Жириновский, и пошла единая Русь.

Что же касается партийной жизни, то Жириновский надеется в ближайшие 10 лет найти себе преемника в качестве лидера партии.