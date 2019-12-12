Левченко освободил кресло иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев. Путин уже провел с ним рабочую встречу.

Сергей Левченко — член КПРФ, был избран губернатором в 2015 году. Его полномочия истекали в 2020 году, сообщает РИА Новости.



О скорой отставке Левченко политологи говорили последние несколько месяцев, напоминает "Россия 24". Летом этого года в Иркутской области прошли две волны паводка. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек. Самый большой ущерб был причинен Нижнеудинску и Тулуну.

Однако, как выяснилось, иркутские чиновники сделали не все, чтобы помочь пострадавшим от паводка: затягивали сроки выдачи положенных компенсаций, а вместо школ и садов предлагали восстанавливать административные здания. Владимир Путин трижды за это время побывал в регионе и каждый раз жестко критиковал руководство. Неудовлетворительное информирование граждан, неправильное распределение гуманитарной помощи, трудности с восстановлением инфраструктуры – все это было в зоне ответственности иркутских властей и губернатора.

Но и до наводнения главу региона журналисты вспоминали не по приятным поводам: незаконная вырубка леса, отравление боярышником, срыв отопительного сезона в 2018 году сразу в нескольких районах области. Затем очень неприятная история с охотой. Год назад по телеканалам разлетелось видео, на котором Сергей Левченко убил спящего медведя. Сам губернатор называл все это информационными атаками.