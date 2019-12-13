США и КНР договорились об условиях торгового соглашения

Соединенные Штаты Америки договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется, американские переговорщики достигли своей цели. Теперь условия торговой сделки с КНР должен одобрить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Представители Белого дома пока не комментируют данную информацию.

Торговая война между США и КНР длится с июля 2018 года. Тогда Штаты ввели пошлины в 25 процентов на импорт 818 видов продукции из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год, напоминает газета "Известия".

1 сентября КНР ввела пошлины в 10 процентов на товары из США объемом 75 миллиардов долларов. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5 процентов, а также повысится на 25 и 5 процентов тариф на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.

15 октября в СМИ появилась информация, что в результате переговоров Соединенные Штаты и Китай достигли консенсуса по торговому соглашению.