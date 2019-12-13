"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

Вышел первый трейлер фильма "Стрельцов". Трейлер и тизерный постер представили ТПО "РОК", кинокомпания "Централ Партнершип", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканал "Россия 1". Фильм снят при поддержке Фонда кино.

Это вдохновленная реальными событиями история об одном из величайших советских спортсменов XX века — футболисте Эдуарде Стрельцов. К 20 годам у него было все, о чем можно только мечтать – талант, деньги, слава и любовь. Он был кумиром миллионов. Они ждали его дуэли с Пеле на Чемпионате мира в Швеции. Но за два дня до отъезда советской команды на чемпионат, недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.

Ему предстоит сделать невозможное: когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен найти силы, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион, великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.

"Для меня "Стрельцов" – фильм-мечта. Здесь есть все, что я хотел снять как режиссер: футбол, эпоха стиляг и невероятная судьба великого человека!" – признается режиссер картины Илья Учитель.

В ролях – Александр Петров, Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев.

Партнерами съемочной группы при создании фильма стали Российский футбольный союз и футбольный клуб "Торпедо".

Прокат "Стрельцова" стартует в российских кинотеатрах с 16 апреля 2020 года.