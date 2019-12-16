Подросток выжил, упав с четвертого этажа торгового центра в Йошкар-Оле. Видео

Камера наблюдения, установленная в одном из торговых центров Йошкар-Олы, запечатлела несчастный случай, произошедший в минувшее воскресенье, 15 декабря.

На записи видно, как двое молодых людей вышли на лестницу. Один из них, балуясь, сел на перила и задрал ноги. К несчастью, он не удержал равновесие и случайно сорвался вниз.

После падения с четвертого этажа пятнадцатилетний подросток остался жив.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший был госпитализирован в тяжело состоянии. Известно, что ему была сделана операция.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители, сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту ЧП.