Государство направит еще 2,3 миллиона на жилье для сирот

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное обеспечению жильем детей-сирот. Глава правительства отметил, что необходимо модифицировать практику предоставление жилья сиротам, сделать ее более современной. Потребность сироты в жилье можно удовлетворить различными правовыми механизмами, а не только договором социального найма, "который потом часто трансформируется в приватизацию и дальнейшую продажу этого жилья", подчеркнул премьер.

Он также заявил, что качество выделяемого жилья "должно быть надлежащим" и отметил длительные очереди, в которых приходится стоять сиротам, - в некоторых регионах срок ожидания может растянуться до 10 лет.

О том, что государство добавит еще 2,3 миллиарда рублей на жилье для сирот, сообщила после совещания вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, ежегодно на обеспечение детей-сирот жильем выделяется 35 миллиардов рублей из двух источников – федерального и регионального.

Каждый год жилье в стране получают 25 тысяч сирот, но "очередь прирастает на 11,5 тысячи – 12,5 тысячи ежегодно", отметила Голикова.

"С учетом этой накопленной задолженности сейчас премьер-министром принято решение, что мы совместно должны принять шестилетнюю программу полной ликвидации задолженности вне зависимости от того, сколько на это потребуется финансовых ресурсов", - сказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в России свое жилье ждут 277 тысяч детей-сирот, 186 тысяч из которых должны уже были его получить. 48 очередникам уже более 50 лет.