ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России еще на полгода — до 31 июля 2020 года. Постановление вступит в силу сразу после публикации в Официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.

Политическое решение о продлении действия ограничительных мер, которые касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения, было принято 12 декабря на саммите Европейского Союза.

Как пояснила ранее канцлер Германии Ангела Меркель, в урегулировании конфликта на востоке Украины есть определенные подвижки, но этого пока недостаточно, чтобы Евросоюз отказался от санкционных мер.