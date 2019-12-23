Жестоко избитую девочку из Ингушетии выписывают из больницы

Покалеченную девочку из Ингушетии, проходившую лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, выпишут 25 декабря. Об этом в пресс-службе медицинского учреждения сообщили Агентству городских новостей "Москва".

7-летний ребенок попал одну из больниц Ингушетии в июле 2019 года. У девочки диагностировали тяжелые травмы – в частности, перелом руки, осложненный гангреной, а также многочисленные повреждения кожных покровов и ожог ягодиц. Врачи приняли решение направить ее на лечение в Москву.

Спасти кисть и предплечье ребенка не удалось: несмотря на все усилия хирургов часть руки пришлось ампутировать. Более того, у девочки обнаружили еще несколько старых травм – в том числе переломы ребер и повреждения позвоночника.

В жестоком обращении с девочкой заподозрили ее тетю со стороны отца. В отношении женщины возбудили уголовное дело, она находится под стражей. Как выяснилось, ребенка передали на воспитание родственнице после развода родителей. Официально опека никак не оформлялась.

После того, как ребенок попал в больницу, его законным представителем временно стала уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. Позже законным представителем признали биологическую мать девочки.