"Северный поток-2" будет достроен, а на санкции Вашингтона Москва ответит аналогично

"Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на санкции США. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, задержка составит несколько месяцев.

О санкциях объявили в ночь на субботу. Минфин США сообщил о вступлении в силу ограничений против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон требует от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Дмитрий Медведев заявил, что эти ограничения носят абсолютно антиконкурентный характер и поручил проработать ответные меры.

"Очевидно, что они [санкции] бьют по интересам значительного количества европейских стран. Это действительно методы неконкурентной борьбы, в противоречии со всеми международными договоренностями. Но в общем в этом нет ничего удивительного. Тем не менее, просил бы коллег из правительства посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении США", — отметил премьер-министр РФ.

Санкции США затронули два проекта. "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода. Одна пойдет в Турцию, другая будет снабжать газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Северный поток-2" предусматривает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны уже выдали разрешение на строительство.

Последней была Дания, свое одобрение в Копенгагене выдали лишь в конце октября, но даже несмотря на это, проект должны были достроить в срок и запустить в новом году.

Сегодня строительство завершено на 93,5%. проложено более 2300 километров трубопровода. В Nord Stream 2, операторе проекта, заявили о намерении завершить проект в максимально короткий срок. По словам представителя оператора, компании, участвующие в проекте, продолжают работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию

Возникла новая преграда. В субботу швейцарская Allseas сообщила о заморозке работ. Компания занималась укладкой труб и уже отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Если Allseas решит вообще не участвовать в проекте, Москве придется искать другие корабли. Альтернативой могла стать баржа "Фортуна". Но она не может работать в территориальных водах Дании, так как у нее нет системы динамического позиционирования.

Другой вариант — трубоукладочное судно "Академик Черский". Проблем как с "Фортуной" нет, но находится оно на Дальнем Востоке и путь в Данию займет около двух месяцев.

"Наилучшим из всех, которые с моей точки зрения есть, является перевод судна "Академик Черский", который принадлежит "Газпрому", с Дальнего Востока в Балтийское море. И завершение строительства при помощи этого судна. На него уж точно никакие санкции не распространятся. Судно такого рода работает не в одиночку. Это целый флот нужен вспомогательных судов, обеспечивающих", — пояснил Рустам Танкаев, член комитета по энергостратегии Торгово-промышленной палаты РФ.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку на прокладку трубопровода в зимние месяцы.

"Мы выдали наше разрешение. Работы по прокладке трубопровода могут проводиться в зимний период. Когда именно будут идти работы — зависит от решения компании", — говорит Нико Нольте, глава федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии.

В Германии выступают против введенных ограничений и заявляют, что США используют методы шантажа.

"Подобные санкции — это серьезное вмешательство во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы. Мы их решительно отвергаем. Более этого — подобные вещи не приняты среди друзей, объединенных в НАТО. Это очень невразумительный шаг", — заявил Олаф Шольц, вице-канцлер, министр финансов Германии.

Об этом же сегодня говорил и глава МИДа Сергей Лавров: "США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится к устрашению по большому счету разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами. После этого уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергобезопасности".

Как пишет газета Bild, власти Германии до последнего предпринимали попытки остановить вступление в силу американских санкций. МИД ФРГ направил представителям США послание, указывая на то, что Россия и Украина договорились о транзите с 1 января следующего года. Но даже эти аргументы не подействовали.

Недовольные подписанием газового протокола нашлись и на Украине. Если с транзитом газа через территорию Украины стало все понятно, то вопрос прямых поставок топлива в страну еще не решен.

Накануне появилась информация, что пять украинских компаний подписали контракты с "Газпромом" о поставках газа с 1 января. Экс-президент Порошенко поторопился призвать к введению санкций еще и против украинских компаний.

Вот как эту ситуацию прокомментировал вице-премьер Дмитрий Козак: "Сегодня на Украине разгорается буря в стакане, по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас нет никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, мы будем действовать строго в рамках этого протокола".

Этот вопрос Москва и Киев могут обсудить после праздников. А пока надо согласовать технические детали по транзиту.