Мечты сбываются: Путин помог десятилетнему мальчику покорить вершину

И в крупнейших городах России, и в сотнях деревнях под Новый год исполняются мечты в рамках благотворительного проекта "Елка желаний". Дети-сироты, ребята, сражающиеся с болезнями, из малообеспеченных или многодетных семей, а также пожилые люди писали письма Деду Морозу. Волонтеры делали все, чтобы их мечты сбылись. К всероссийской благотворительной акции снова присоединился Владимир Путин. Президент помог десятилетнему Андрею Кочетову, который благодаря "Елке желаний" побывал на склонах Красной Поляны и в Олимпийском парке Сочи.

От высоты захватывает дух и кружится голова, но Андрей сказал, что ни капельки не боится и тут же продемонстрировал смелость, а потом впервые в жизни встал на горные лыжи — сразу на склон Черной Пирамиды. Для Андрея это не просто поездка в горы — это покорение вершины. На протяжении семи лет он борется с острым лейкозом. Увидеть Красную Поляну — его новогодняя мечта, которую помог исполнить президент Владимир Путин. Глава государства созвонился с мальчиком:

— Здравствуй, Андрюш. Как ты покатался, скажи мне?

— Хорошо.

— Что тебе больше всего понравилось?

— Больше всего понравилось кататься в первый раз на лыжах.

— Только будь осторожным. Горные лыжи — это экстремальный вид спорта. Я тебя обнимаю, мой хороший.

Андрей гулял по самому длинному в России подвесному мосту и играл в снежки на высоте 2000 метров. У него и восторг, и восхищение, и слезы радости были. Обычно его мир ограничивается скромной квартирой в Буденновске. Из-за болезни Андрею даже учиться рекомендовали дома. Одна лишь радость — шахматы. А в десять лет так хочется настоящих приключений... И под Новый год Андрей упросил маму отправить письмо во всероссийский проект "Елка желаний" с просьбой показать ему горы.

Мечтами детей волонтеры украсили рождественское дерево на Международном форуме добровольцев, чтобы найти тех, кто поможет желание исполнить. Просьбу Андрея прочитал президент Владимир Путин. Глава государства тогда отметил: "Побывать на Красной Поляне, разве это сложно? Это легко!".

Андрей, кажется, сам не верил, но вот он — Олимпийский парк, сияющие колесо обозрения и поющие фонтаны. Мечта сбылась! Приключения, уверены волонтеры, дадут Андрею силы на борьбу с болезнью.

"Елка желаний" уже исполнила 451 мечту, в том числе и мечту Андрея. В этом году волонтеры обещают подарить чудо еще двум тысячам мечтателей. Сбывшихся надежды может быть и больше — волонтеры продолжают принимать письма. Андрей решил написать еще. Он попросил: "Хочу, чтобы у деток, с которыми я лежал в больнице, тоже все желания сбылись".