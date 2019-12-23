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23 декабря 201922:47

Валерий Фадеев назначен руководителем группы по увековечиванию жертв репрессий

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев стал руководителем межведомственной группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Соответствующее назначение сделал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В обновленный состав межведомственной группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий также вошел протоиерей Кирилл Каледа, председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, директор Государственного музея истории ГУЛАГ Роман Романов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также историк Николай Сванидзе. При этом из списка исключены правозащитница Людмила Алексеева, которая умерла год назад, историк Андрей Сахаров, скончавшийся полгода назад.

В действия, реализуемые группой, входят проведение комплекса мероприятий по мемориализации памятных мест, обеспечение доступности архивов, разработка образовательных и просветительских программ.

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