Лысая и в пятнах: Гоген Солнцев отправил пожилую жену в спецбольницу

В "Прямом эфире" героями программы вновь стали 64-летняя Екатерина Терешкович — жена эпатажного шоумена Гогена Солнцева, который младше супруги на 20 лет.

Больше полугода о ней не было ничего известно, а недавно в Сети появился шокирующий снимок: Терешкович, которая ранее согласилась на манипуляции со своей внешностью ради молодого супруга, запечатлена в ужасающем виде: лысая и со страшными пятнами на коже.

Пошли слухи, что Екатерина смертельно больна, а Гоген уже подыскивает место на кладбище.

Оказалось, все это время она была в больнице – на реабилитацию ее отправил Гоген. Он утверждает, что супруга снова начала пить и водить непонятных приятелей, в том числе и с улицы, которые воровали в квартире ценности.

Шоумен не выдержал происходившего в семье, отправил Екатерину на лечение, а сам отправился отдохнуть во Вьетнам, на берег Южно-Китайского моря.

Вернувшись в Москву, он решил все-таки проведать жену, но его ждало жуткое разочарование.

Как прошла встреча Гогена и Екатерины? Зачем шоумен отправился на кладбище? Что говорит об этой паре и, прежде всего, о Солнцеве, сексолог?

Какой выбор предстоит сделать Екатерине, и какую тайну матери Гогена открыла дочь Терешкович?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".