Момент падения акробата во время выступления в Тольятти попал на видео

Один из зрителей, пришедший на цирковое выступление, проходившее в минувшую субботу, 28 декабря, в Тольятти, запечатлел на камеру своего смартфона ЧП с участием артиста.

Судя по кадрам, канатоходец допустил ошибку во время выполнения одного из элементов и потерял равновесие.

Мужчина выступал без страховки и сорвался вниз, упав с многометровой высоты. После падения он не смог подняться самостоятельно.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший был доставлен в больницу. Характер полученных им повреждений пока не уточняется, однако, по предварительным данным, речь может идти об ушибах.