Эксперты объяснили, почему чай нужно обязательно заваривать кипятком

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.

По словам специалистов из немецкого Федерального института оценки рисков, необходимо строго следовать инструкции производителей чая и заливать чайные листья кипятком.

Чай – натуральный продукт, который не застрахован от присутствия опасных микробов. Бактерии, плесень, дрожжевые грибки, различные патогены – все это может содержаться даже в самых дорогих сортах чая, передает Focus.de.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут. Также не стоит пить чай, который настаивался в течение нескольких часов. В таком напитке уже нет ничего полезного.