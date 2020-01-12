Эквадорские школьники не сумели закончить футбольный матч из-за торнадо. Видео

Налетевший вихрь сорвал футбольный между учениками школы в городе Кайямбе, расположенном в высокогорной части Эквадора. Инцидент, снятый на видео одним из очевидцев, произошел в минувший четверг, 9 января.

Внезапное появление торнадо застало детей врасплох на футбольном поле. Им пришлось остановить игру и сбиться в кучку, взявшись за руки. К счастью, никто из них не получил никаких травм.

После этого смерч нанес удар по строениям, относящимся к учебному заведению – одно из них лишилось крыши.

Как сообщают местные СМИ, люди, присутствовавшие при локальном разгуле стихии, не пострадали, чего не скажешь о школьном имуществе.