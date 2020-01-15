В Англии найден самый спокойный человек на Земле. Видео

Ужин обыкновенного англичанина прославился на весь мир: за несколько дней видео его трапезы набрало почти 22 миллиона просмотров.

Опубликованные кадры продемонстрировали, как мужчина наслаждается своей едой, с английской невозмутимостью взирая на ожесточенную драку в ресторане быстрого питания.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) 11 января 2020 г.

Британское издание Daily Mail отыскало мужчину, которому в комментариях к размещенному в социальной сети видео, дали почетное звание самого спокойного человека на Земле.

Им оказался 52-летний местный житель Крис Хилл. Он ужинал в закусочной "Кебабы Кена", расположенной в Портсмуте, и слушал радио в наушниках. По его словам, когда началась потасовка, он хотел было выйти, однако решил остаться и закончить свою трапезу.