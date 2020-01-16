От случайной стрельбы охранника в Бразилии пострадали четыре человека

Охранник лотерейного магазина в Бразилии выстрелил в пол из помпового ружья, что привело к ранению четырех человек.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 января, в муниципалитете Нова-Игуасу. По предварительной версии, озвученной полицией, ружье охранника выстрелило случайно в то время, когда происходила инкассация денег. Официальные комментарии звучат сдержанно — сотрудники правоохранительных органов обещают озвучить подробности после окончания расследования.

В свою очередь, дочь пострадавшего 56-летнего Дальсимара де Андраде Феррейра, работающего продавцом сладостей на улице, в разговоре с журналистом издания Globo Comunicação, сообщила, что охранник по неизвестной причине испугался ее отца, мирно стоявшего в майке и шортах в очереди.

Дальсимар до сих пор находится в больнице и не может ходить из-за ранения ноги — пуля повредила малоберцовую кость. К настоящему времени он не получил от лотерейной компании никакой поддержки. Трое других пострадавших после оказания первой помощи были отпущены домой.