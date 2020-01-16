Адвокат: одинокие матери имеют право давать ребенку "матчество" вместо отчества

В России в последнее время стали появляться так называемые матронимы (или "матчества") вместо отчества, которое дают ребенку одинокие матери. В результате появляются, например, Натальевичи или Анновичи вместо Сергеевичей или Николаевичей.

На одной из интернет-платформ даже размещена петиция с просьбой законодательно разрешить "матчества" с целью "достижения большего равноправия в семейных отношениях и правах женщин".

В московском управлении ЗАГСа, комментируя эту тенденцию Агентству городских новостей "Москва", напомнили, что по Семейному кодексу России допускается лишь регистрация отчества, образованного от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае.

Адвокат Мария Ярмуш — специалист по гражданскому и международному праву, однако, отметила, что одинокая женщина вправе дать ребенку так называемое "матчество".

По ее словам, которые цитируют "Известия", согласно статье 58 Семейного кодекса РФ, фамилия, имя и отчество ребенка, который рожден матерью, не состоящей в браке и не имеющей на руках решения об установлении отцовства, присваиваются следующим образом: фамилия по фамилии матери, имя и отчество — по ее указанию.

Так что оформленные таким образом, будут действительны.

Адвокат напомнила, что Конституция России гарантирует равные права мужчин и женщин, значит, родители могут давать детям как отчества, так и "матчества".

"Вопрос стоит только в согласованности этого аспекта родителями новорожденного", — отметила Ярмуш, добавив, что присвоение ребенку "матчества" более обосновано именно в случаях одиноких матерей.