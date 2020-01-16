Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец

Торговой войне между Западом и Востоком пришел конец. Вашингтон и Пекин подписали первую часть торгового соглашения. В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственной продукции и других товаров на 200 миллиардов долларов.

За соглашение Вашингтон и Пекин бились без малого два года. Дональд Трамп называет его "историческим и эпохальным". Вот и церемонию подписания, где Китай представляет вице-премьер Лю Хэ, американский президент обставляет с помпой: за спиной — вся группа поддержки.

"Приведя нас к этому действительно невероятному прорыву, большинство людей думали, что этого никогда не случится", — отмечает президент США.

Более часа пламенной речи с поименными благодарностями в адрес переговорщиков. Те уже сообщили детали 86-страничного документа: в ближайшие два года Китай гарантировано закупит у США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, чтобы устранить торговый дисбаланс. И львиная доля — это сельхзозпродукция. Это то, что в разгар торговой войны в первую очередь и ударило по основному избирателю Трампа.

Кроме того, Пекин обязуется усилить защиту прав интеллектуальной собственности иностранных компаний, не манипулировать курсом юаня.

Письмо от председателя КНР Си Цзиньпина глава китайской делегации зачитал сдержано, словно копируя лидера.

"Поддержание здоровых и стабильных отношений между Китаем и Соединенными Штатами соответствует интересам обеих сторон и требует совместных усилий с обеих сторон. Исходя из этой идеи, я надеюсь, что США смогут справедливо относиться к нормальной торговой и инвестиционной деятельности китайских предприятий", — прочитал Лю Хэ по бумажке.

Этот посыл в Белом доме должны были уловить: Китай продолжает настаивать на равном доступе своих технологий на американский рынок. А тот же Huawei освобождать от санкций Трамп пока даже не планирует, продолжая игру, и этого даже не скрывая.

"Все это очень-очень красивая игра в шахматы или покер, или я не могу использовать слово шашки, потому что это намного больше, чем любая игра в шашки, которую я когда-либо видел", — сравнил торговое сражение Дональд Трамп.

В этой партии каждая из сторон считает себе переигравшей соперника. Китайские телеканалы преподносят торговую сделку, как безусловную победу Пекина, утверждая, что от повышенных пошлин больше всего убытков несли как раз американцы. И именно Трампу договор был нужен как воздух в виде козыря в предстоящей битве за Белый дом. Ведь американским покупателям здесь давно нашли замену.

"Наш экспорт в США сократился, но наши предприятия упорно работали над диверсификацией своих рынков и получили очевидные выгоды", — пояснил замглавы таможенной службы КНР Цзоу Чжиу.

И вроде бы сделка должна стабилизировать мировую экономику — биржи отреагировали оптимистичным ростом, но в той же Европе и Южной Америке напряглись не на шутку. Ведь чтобы увеличить на 200 миллиардов закупки у США, Китаю придется их где-то снижать. Пекин, впрочем, обещает исполнить все заключенные ранее контракты.

Эта сделка выглядит, скорее, как перемирие, но не окончание торговой войны. Ведь уже повышенные до этого в отношении Китая пошлины документ не отменяет. Это только будут обсуждать на переговорах по второй фазе соглашения. Сроки не уточняются. Но в ближайшее время, сообщил Трамп, он все-таки готов прилететь в Пекин и встретиться с лидером КНР. Это еще одно подтверждение, кто в битве двух крупнейших экономик мира понес большие потери.