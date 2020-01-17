Газопровод "Северный поток–2" будет достроен, несмотря на давление США, уверены в МИД РФ.

В заявлении министерства иностранных дел подчеркивается, что некоторые американские сенаторы напрямую угрожают подрядчикам "Северного потока-2", передает РИА Новости. Разумеется, это не забота о энергетической безопасности Европы, а пример недобросовестной конкуренции под прикрытием политизированных лозунгов и проталкивание дорогого американского сниженного природного раза на европейский рынок.

"Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна", — уверены в МИД.

Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы ЕС. Процедура должна быть завершена до 23 мая, сообщает ТАСС.

11 января Москву посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала "Северный поток-2" правильным проектом, который Германия продолжит поддерживать. По ее мнению, его можно реализовать, несмотря на американские санкции.