Водонаева высказалась против маткапитала

"Материнский капитал должен быть приятным бонусом для нормальных семей, а не для людей с пониженной социальной ответственностью", — такое мнение выразила бывшая модель и телеведущая Алена Водонаева в прямом эфире программы "60 минут". Блогер повторно подтвердила свою позицию.

В своей публикации на странице в Instagram она написала, что выплаты за рождение детей будут стимулировать рождаемость среди "быдла".

По ее словам, она хотела бы, чтобы в России "условная семья из двух молодых людей, закончивших вуз, могла позволить себе на свою зарплату родить ребенка, дать ему достойное образование и медицинское обслуживание, а также обеспечить досуг и отдых".



Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который присутствовал на передаче, поинтересовался у Водонаевой, каким образом она видит возможность определять "нормальных и ненормальных людей", чтобы решать, кому выдавать социальную помощь.

Ведущая ответила, что на государственном уровне "уравнять всех и не давать никому материнский капитал". "Роды не являются чем-то особенным. Все должны работать одинаково, рассчитывать на свою зарплату, а не капитал", — считает она.

По мнению Алены, всплеск родов будет "в очень не хороших слоях населения".

15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил целый ряд мер для улучшения демографической ситуации в России. В частности, речь шла о продлении программы материнского капитала до 2026 года, выплатах материнского капитала при рождении первенца в размере 460 тысяч рублей и 610 тысяч рублей при рождении второго ребенка, списании ипотеки на 459 тысяч рублей при рождении третьего.