МИД Польши - о публикации документов об освобождении Варшавы: это попытка переписать историю

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы, назвав ее попыткой переписать историю.

Как заявил Яблоньский, это было не освобождение, а принесение нового коммунистического плена. "Мы должны об этом помнить, уважая отдельных солдат", — цитирует слова Яблоньского РИА Новости.

Доктор исторических наук Евгений Кожокин в ответ на заявление Варшавы подчеркнул, что России не стыдно за свою историю, и добавил: говоря о недопустимости фальсификаций, историки ищут правду о поведении красноармейцев в Польше.

В свою очередь директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил: документы, опубликованные Министерством обороны, свидетельствуют о том, как тепло в то время простые поляки встречали советских военных.

По мнению эксперта Европейского центра геополитических исследований Томаша Янковского, в настоящее время в Польше очень сильны прозападные средства массовой информации. "Польша – часть западного мира, и ей очень важно показать антироссийскую политику", — отмечает Янковский.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале ведомства появился новый исторический раздел, содержащий в том числе подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

По данным военных историков, порядка 200 тысяч советских солдат погибли в боях на польском направлении.

Москва многократно указывала на то, что некоторые страны Европы пытаются переписать Историю. В середине декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы, подтверждающие ведение переговоров разных стран с Третьим рейхом.

Как считают российские политики, Европа не готова признать эту часть своей истории.