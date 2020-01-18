Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого "Боинга"

"Черные ящики" сбитого под Тегераном Boeing 737 расшифровать в Иране невозможно, их отправят на Украину, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Если это не удастся, бортовые самописцы ждут во Франции.

В пятницу Тегеран получил повторный запрос на "черные ящики" от Киева. Предыдущий запрос датировался 15 января, тогда же директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международные эксперты начнут расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

Перед этим глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал о договоренности со своим коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД Ирана заверил, что Иран передаст черные ящики после того, как к ним на месте получат доступ международные эксперты, передает ТАСС.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул на землю ранним утром 8 января 2020 года сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли 176 человек.

11 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет по ошибке был сбит войсками ПВО страны. 14 января было сообщено, что в Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского "боинга".