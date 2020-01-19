Камера запечатлела момент фатальной драки в ямальском клубе

Конфликт, произошедший в ночь на субботу, 18 января, в одном из клубов в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, закончился гибелью одного из его участников.

Мужчина, ввязавшийся в потасовку у входа в увеселительное заведение, получил несколько ударов и упал на пол. Как выяснилось, он получил более серьезные повреждения, чем могло показаться на первый взгляд.

Впоследствии пострадавший скончался от полученных травм.

Как сообщают местные СМИ, в региональном управлении СК РФ подтвердили гибель мужчины. По факту произошедшего проводится проверка.