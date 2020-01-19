В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

Желающие почтить память погибших возложили цветы ко входу бывшего пресс-центра, где молодые люди были убиты, передает ТАСС.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова погибли 19 января 2019 года. Убийца напал на них возле дома номер 1 на Пречистенке и выстрелил в упор два раза. Оба получили ранения в голову, Маркелов скончался на месте, Бабурова – вечером того же дня в больнице.

Виновными в убийстве признали националиста Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис отбывает 18-летний срок.