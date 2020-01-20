Декоративная новогодняя арка накрыла людей у катка в Петрозаводске. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент, произошедший в понедельник, 20 января, на площади Кирова в Петрозаводске.

Ка сообщают местные СМИ, сотрудники подрядной организации проводили демонтаж конструкций, украшавших площадь на Новый год. По предварительным данным, они допустили грубое нарушение правил техники безопасности и порыв ветра опрокинул арку.

Конструкция рухнула на людей, находивших около катка. В результате падения пострадала женщина. На записи, зафиксировавшей момент ЧП, видно, что она не сумела подняться самостоятельно.