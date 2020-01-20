Путин внес в Думу проект закона о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О необходимости изменений в Основной закон Путин говорил 15 января в Послании Федеральному Собранию. Тогда же была создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений. Ее участники направили президенту письмо.

В нем — ключевые вопросы, требующие детальной проработки и ряд "рабочих" поправок, которые предлагает внести в Конституцию президент, поясняет телеканал "Россия 24".

Кандидаты на пост президента должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Аналогичные требования об отсутствии иностранного гражданства, а также вида на жительство предлагают установить для депутатов, сенаторов, федеральных министров и судей. Есть поправки, которые касаются международных договоров. Те, которые будут противоречить Конституции, в России исполнять не будут. Еще в Конституции, а именно в статье 75, предлагают закрепить регулярную индексацию пенсий, а также то, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти и усиления роли Госдумы, предлагается ввести новый порядок назначения премьера и его заместителей. Суть поправки в том, что кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом после их утверждения Государственной думой. Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей министерств.

Совет Федерации сможет увольнять федеральных судей, а Конституционный суд, в свою очередь, проверять законопроекты до подписания президентом. Кроме того, регулярную индексацию пенсий и уравнение прожиточного минимума и минимальной зарплаты глава государства также предложил закрепить в Конституции России.

Дмитрий Песков рассказал о том, как может пройти общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

"Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона, — отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. — Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании. Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет".